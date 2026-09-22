Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября, 12:51

Туризм

В АТОР заявили, что туроператоры не просят россиян отменять туры в Таиланд из-за COVID-19

Фото: depositphotos/slava296

Туроператоры не выпускали предупреждений для туристов об угрозе заражения COVID-19 в Таиланде и не отменяют из-за этого уже оплаченные туры. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Также там добавили, что туроператоры не предпринимают никаких действий, описываемых СМИ, поскольку в Таиланде отсутствует угроза безопасности.

Ранее журналисты писали о вспышке коронавируса в Таиланде. Утверждалось, что туристы заболевают целыми компаниями. По информации СМИ, заболеваемость COVID-19 в Таиланде сейчас растет примерно на 15 тысяч случаев в неделю.

При этом в АТОР отметили, что туроператоры и страховые компании не фиксируют роста обращений от российских туристов касательно COVID. В ассоциации заверили, что поводов для беспокойства у отдыхающих нет.

Ранее Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Египта и АТОР из-за информации об отравлении туристов из России. Отмечалось, что десятки российских туристов отравились в люксовых отелях. Среди симптомов – диарея и слабость.

Читайте также


туризм

Почему короткий отпуск полезнее длинного?

Короткие поездки становятся небольшой встряской, при которой человек не выпадает из привычной жизни

Эксперты поделились вариантами поездок из столицы на 2–3 дня

Читать
закрыть

Какие схемы используют автоподставщики?

Злоумышленники кидаются под колеса машин в слепых зонах или же подрезают на опасных участках

Многие столкновения аферисты организуют ради получения страховых выплат

Читать
закрыть

Остеопаты для животных зарабатывают миллионы в РФ

Однако эксперты отметили, что после подобных процедур животное рискует получить травму или даже умереть

Читать
закрыть

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

Стоит ли ждать повторного бабьего лета в Москве?

Эксперты уточняют: последний день бабьего лета ожидается в Москве 21 сентября

На текущей неделе осень "постареет за считаные дни"

Читать
закрыть

Банки ужесточили проверки расходов потенциальных банкротов

Кредиторы смотрят повседневные траты от поездок на такси и заказов еды до дорогих путешествий

Цель – выяснить, располагает ли заемщик реальными средствами для погашения задолженности

Читать
закрыть

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика