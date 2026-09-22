В АТОР заявили, что туроператоры не просят россиян отменять туры в Таиланд из-за COVID-19

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Туроператоры не выпускали предупреждений для туристов об угрозе заражения COVID-19 в Таиланде и не отменяют из-за этого уже оплаченные туры. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Также там добавили, что туроператоры не предпринимают никаких действий, описываемых СМИ, поскольку в Таиланде отсутствует угроза безопасности.

Ранее журналисты писали о вспышке коронавируса в Таиланде. Утверждалось, что туристы заболевают целыми компаниями. По информации СМИ, заболеваемость COVID-19 в Таиланде сейчас растет примерно на 15 тысяч случаев в неделю.

При этом в АТОР отметили, что туроператоры и страховые компании не фиксируют роста обращений от российских туристов касательно COVID. В ассоциации заверили, что поводов для беспокойства у отдыхающих нет.

Ранее Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Египта и АТОР из-за информации об отравлении туристов из России. Отмечалось, что десятки российских туристов отравились в люксовых отелях. Среди симптомов – диарея и слабость.