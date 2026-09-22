Звезда "Универа" Самбурская попросила актера Гогунского не упоминать ее

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Актриса Настасья Самбурская попросила актера Виталия Гогунского прекратить упоминать ее в связи со своими проектами и публикациями. К коллеге по сериалу "Универ" артистка обратилась в Instagram (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Самбурская отреагировала на слова Гогунского в интервью Лауре Джугелии, где он заявил, что актриса якобы заблокировала его в социальных сетях. Он также предположил, что песня "Прости, Виталя, прости" была посвящена ему. По словам актера, после критических высказываний коллеги проект VIGO стал получать в 6 раз больше прослушиваний. В связи с этим Гогунский предложил отправить Самбурской цветы или отдать ей часть полученного дохода.

Актриса не заинтересовалась предложением и с иронией оценила возможную сумму выплаты. Она отметила, что у проекта сейчас 8 тысяч прослушиваний, а такой показатель, по ее словам, может принести примерно пару тысяч рублей.

Кроме того, артистка заявила, что Гогунский ошибается насчет блокировки. Она также объяснила происхождение песни – по словам Самбурской, композицию написала поэтесса Юлия Соломонова, поэтому связывать ее с актером не следует.

Самбурская подчеркнула, что не хочет дальше обсуждать их отношения, и попросила Гогунского забыть о ее существовании.

Ранее между Гогунским и его бывшей супругой Ириной Маирко возник спор об алиментах на их дочь Милану Стар (настоящая фамилия – Гогунская. – Прим. ред.). В Измайловском суде адвокат актера заявил, что Гогунский продолжает материально обеспечивать дочь и пытается договориться с экс-супругой о мировом соглашении. При этом, по словам юриста, сторона Маирко не отвечает на предложение. На заседании также обсуждались доходы артиста – судья заявила, что он скрыл их реальный размер и не предоставил справки. Адвокат, в свою очередь, сообщил, что Гогунский не знал о покупке дочерью квартиры в центре Москвы.