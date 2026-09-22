ТАСС: в торговом комплексе в Стерлитамаке не было системы автоматического пожаротушения

Фото: ТАСС/МЧС России

Торговый комплекс "Солнечный" в Стерлитамаке, где произошел пожар, не был оборудован системой автоматического пожаротушения. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

"По предварительной информации, помещения не были оборудованы системой автоматического пожаротушения, которая могла бы если не ликвидировать возгорание на начальном этапе, то по крайней мере сдержать распространение огня", – рассказал собеседник журналистов.

Он также добавил, что вопрос о наличии систем противопожарной защиты в здании изучается. При этом установлено, что в здании были смонтированы пожарные извещатели. Однако сработали ли они, еще предстоит выяснить.

В ходе следствия также планируется проверить, как в здании соблюдались требования к путям эвакуации.

Четырехэтажный ТК "Солнечный" загорелся 22 сентября. Огонь охватил 2,1 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара могла стать аварийная работа электросети.

Во время возгорания из здания успели эвакуировать 17 человек, в том числе ребенка. Однако 4 человека, среди которых три сестры, стали жертвами ЧП. Также пострадали 7 человек.

По данным СМИ, в момент возникновения возгорания системы пожаротушения и оповещения не сработали. Кроме того, внутренняя отделка здания не соответствовала требованиям пожарной безопасности. После случившегося глава Башкирии Радий Хабиров поручил проверить все торговые центры в регионе.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Правовая оценка будет дана действиям лиц, ответственным за обеспечение требований пожарной безопасности на объекте. Параллельно проверку организовала региональная прокуратура.

