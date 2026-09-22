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22 сентября, 18:48

Происшествия

Одна из пострадавших при пожаре в ТК в Стерлитамаке находится в коме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Одна из пострадавших при пожаре в торговом комплексе в Стерлитамаке находится в медикаментозной коме. Об этом сообщил в мессенджере MAX глава города Эмиль Шаймарданов, который вместе с зампредом правительства Башкирии Иреком Сагитовым и председателем госкомитета по ЧС Кириллом Первовым навестил пострадавших в больнице.

Еще четыре человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Медики оказывают всем помощь в полном объеме, включая психологическую поддержку.

По словам градоначальника, пострадавшие находятся в состоянии стресса. Некоторые из них пытались помочь другим выбраться из охваченных огнем помещений и сами получили травмы.

"Мы обязательно поможем пострадавшим, все детали обговорили. Пожелали всем скорейшего выздоровления", – добавил Шаймарданов.

Четырехэтажный ТК "Солнечный" загорелся 22 сентября на площади 2,1 тысячи квадратных метров. Позднее возгорание удалось ликвидировать. Предварительно, пожар мог произойти из-за аварийной работы электросети.

Во время возгорания из здания успели эвакуировать 17 человек, в том числе ребенка. Однако 4 человека, среди которых три сестры, стали жертвами ЧП. Также пострадали 7 человек.

СМИ писали, что в момент возникновения возгорания системы пожаротушения и оповещения не сработали. Кроме того, внутренняя отделка здания не соответствовала требованиям пожарной безопасности. На этом фоне глава Башкирии Радий Хабиров поручил проверить все торговые центры в регионе.

Следователи возбудилидело о причинении смерти по неосторожности после произошедшего. Правовая оценка будет дана действиям лиц, ответственным за обеспечение требований пожарной безопасности на объекте. Параллельно проверку проводит региональная прокуратура.

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