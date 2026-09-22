Число пострадавших при пожаре в Стерлитамаке возросло до 7

Фото: MAX/"Прокуратура Республики Башкортостан"

Количество пострадавших при пожаре в Стерлитамаке возросло с 5 до 7, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Башкирии.

"Пострадали 11 человек, из них погибли 4 ", – уточнили собеседники журналистов.

Возгорание в четырехэтажном комплексе в Башкирии произошло 22 сентября, огонь успел распространиться на 2,1 тысячи квадратных метров. К настоящему моменту пожар удалось полностью ликвидировать.

Из здания были эвакуированы 17 человек, включая ребенка. Четыре человека, в том числе три сестры, погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи дадут правовую оценку действиям лиц, ответственным за обеспечение требований пожарной безопасности на объекте.

По информации СМИ, внутренняя отделка здания не соответствовала требованиям пожарной безопасности, а в момент возникновения пожара системы пожаротушения и оповещения не сработали.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил проверить все торговые центры в регионе. Он выразил соболезнования семьям погибших.

