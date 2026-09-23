23 сентября, 11:47Политика
ВС РФ установили контроль над Красным Яром и Потихоновом в Харьковской области
Фото: МАХ/"Минобороны России"
Российские военные установили контроль над населенными пунктами Красный Яр и Потихоново в окруженной части Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Сделать это удалось подразделениям группировки войск "Север". Бойцы продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля, подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось, что военнослужащие нанесли поражение ВСУ в котле в Харьковской области. Удары наносятся по живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Бузово, Резниково, Хрипуны, Варваровка и Грачевка.
В российском министерстве обороны добавили, что попытки прорыва украинских военных из котла пресечены. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих и одну боевую бронированную машину.