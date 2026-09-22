Армия России нанесла поражение ВСУ в кольце окружения под Харьковом

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Российские военные нанесли поражение Вооруженным силам Украины в котле в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения группировки войск "Север" продолжают сжимать кольцо окружения и расширять зону контроля. Удары наносятся по живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Красный Яр, Потихоново, Бузово, Резниково, Хрипуны, Варваровка и Грачовка.

При этом попытки прорыва украинских военных из котла пресечены. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих и одну боевую бронированную машину.

Ранее российские бойцы нанесли поражение окруженным украинским солдатам в районах Варваровки, Грачевки, Резникова, Хижнякова и Хрипунова. За сутки ВСУ там потеряли более 30 военнослужащих, бронированную машину, автомобиль и наземный радиотехнический комплекс.