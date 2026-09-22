ВС РФ поразили химические предприятия и объекты ТЭК и ВПК ВСУ

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские военные нанесли массированный ночной удар по объектам промышленности и инфраструктуры, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Высокоточное оружие наземного, морского, воздушного базирования и беспилотные летательные аппараты использовались для нанесения ударов.

По информации ведомства, были поражены предприятия металлургической и химической отраслей, объекты топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов, портовая инфраструктура и морские суда.

Ранее российские военные поразили беспилотниками логистические центры, склады, порты и суда, используемые в интересах ВСУ. В частности, был поражен логистический центр BDU Logistic в населенном пункте Счастливое Киевской области.

