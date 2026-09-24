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24 сентября, 10:38

Город

Юные москвичи могут выбрать имя для ягненка с "Городской фермы" на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

На платформе "Активный гражданин – детям" стартовало голосование за имя для новорожденного ягненка миниатюрной породы уэссан. Малыш появился на свет в начале августа на "Городской ферме" ВДНХ, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Юным участникам опроса предлагают отметить до трех понравившихся вариантов из пяти имен: Пухлик, Яша, Лелик, Янтарь и Лютик. Также можно предложить собственное имя. Тот вариант, который наберет больше всего голосов, станет официальным для барашка.

Ягненок родился у овечки Генриетты и барана Юлия. Малыш появился на свет совсем крошечным и даже во взрослом возрасте останется небольшим – это особенность породы.

Перед тем как проголосовать, пользователям предлагают заглянуть в раздел "Подробнее", где опубликованы фотографии кудрявого барашка и описание каждого из имен-кандидатов.

Кроме того, юные москвичи могут выбрать имена и козлятам с "Городской фермы". Брат и сестра появились на свет 1 августа у козы Кнопки, животные уже подросли и окрепли. Для двойняшек подготовили по пять вариантов имен. Также дети могут предложить свой вариант.

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