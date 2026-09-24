Блогер Лерчек с трудом передвигается из-за болей в спине и ногах

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/ler_chek

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, испытывает сильные боли в спине и ногах и с трудом передвигается самостоятельно. Об этом в Instagram (владелец – компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил ее возлюбленный Луис Сквиччиарини.

По его словам, улучшений нет. После недавнего ухудшения состояния Лерчек провели процедуру блокады для уменьшения боли, но она не помогла, и блогер отправилась на очередное обследование.

"Сделали МРТ спинного мозга, оно получилось нечетким. Будут делать еще раз, чтобы понять, есть ли там метастазы или нет, в чем причина, собственно говоря, болей", – рассказала сама Лерчек.

Блогер передвигается по больнице на коляске, а по лестницам ее носит возлюбленный на руках. Самостоятельно она может ходить, но с большим трудом.

Сквиччиарини сообщил об ухудшении состояния здоровья Чекалиной в начале сентября. По его словам, у нее начались сильные боли в ногах и врачи установили ей катетер с контрастом. Позже он добавил, что врачи пока не понимают, что происходит с блогером.

В 2024 году Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвинили в создании преступного сообщества и легализации средств, полученных незаконным путем. Они перевели за границу свыше 250 миллионов рублей от фитнес-марафонов.

Чекалин признал вину и был приговорен к 7 годам лишения свободы. Уголовное дело в отношении Лерчек ранее приостанавливали из-за диагностированного у нее онкологического заболевания, но затем расследование возобновили.

В августе суд назначил блогеру условное наказание, штраф в 763,5 миллиона рублей и запрет на администрирование сайтов.