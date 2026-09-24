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24 сентября, 13:07

Происшествия

В Сочи на автобус с пассажирами упало дерево

Фото: телеграм-канал Kub Mash

На автобус с пассажирами в Сочи упало дерево. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Инцидент произошел около 06:30 по московскому времени. Пассажиров было немного. Дерево упало недалеко от санатория "Искра". В итоге проезд по дороге оказался полностью перекрыт.

В ГАИ добавили, что упавшее дерево сразу убрали с дороги. Сейчас движение свободно.

Ранее сообщалось, что маршрутный автобус въехал в здание магазина в Симферополе. ДТП произошло на пересечении улиц Желябова и Маяковского. Автобус, следовавший по маршруту № 94, наполовину корпуса въехал во входную группу магазина.

Дерево упало на припаркованную машину на юге Москвы из-за сильного ветра

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