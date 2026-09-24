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24 сентября, 13:15

Транспорт

Движение на МКАД около ТЦ "Мега Теплый Стан" восстановлено

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение на МКАД около торгового центра "Мега Теплый Стан" восстановлено после ДТП. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее движение транспорта замедлилось на внутренней стороне 40-го километра МКАД из-за аварии, которая произошла у гипермаркета OBI. Движение в сторону поселка Мосрентген было затруднено на 1,4 километра и осуществлялось по трем полосам из пяти. О пострадавших информация не поступала.

До этого автомобиль загорелся на дублере Ярославского шоссе в районе дома 13, корпуса 2. На месте работали оперативные службы города.

Немногим ранее автомобиль насмерть сбил женщину на Донецкой улице. Пешеход переходила дорогу по нерегулируемому переходу. От полученных травм она скончалась на месте.

ДТП произошло на Новомосковской улице

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