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24 сентября, 13:10

Происшествия

Фото Зеленского оказалось на упаковках кокаина, изъятого в Подмосковье

Фото: depositphotos/Grigorenko

Фотография украинского лидера Владимира Зеленского оказалась на упаковках с кокаином, который силовики изъяли в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

На снимках, размещенных на многих брикетах, президент Украины изображен со знаком доллара на глазах. Видеозапись задержания организатора поставки наркотиков из Латинской Америки в страны Евросоюза опубликовало ведомство. По его данным, у подозреваемого изъяли 12 сумок, в каждой из которых находилось по 25 брикетов с кокаином.

О задержании россиянина 2001 года рождения, которого ведомство считает причастным к организации международного канала контрабанды наркотиков, стало известно 24 сентября. Его остановили во время перевозки партии. Наркотики предназначались для последующего незаконного сбыта в государствах ЕС.

Ранее высказывались предположения о возможной наркотической зависимости Зеленского. Бывший пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявляла, что он употребляет наркотики, в том числе кокаин.

По словам Мендель, она сама не была свидетелем употребления Зеленским наркотиков, однако общалась с людьми, которые, как утверждали, видели это. Она добавила, что во время совместной работы лидер Украины иногда уходил в уборную примерно на 15 минут, а возвращался, по ее выражению, "совершенно другим человеком".

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