Почти 35 кг наркотиков в банках из-под тушенки нашли в Красноярском крае

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В Красноярском крае силовики задержали 49-летнего мужчину, перевозившего по Енисею крупную партию наркотиков в банках из-под тушенки. Об этом сообщает региональное управление ФСБ России, передает РЕН ТВ.

Груз с консервами следовал из Красноярска в Игарку. На банках была нарисована корова и крупно написано "говядина высшего сорта", однако под крышкой вместо мяса находились свертки, туго замотанные в пленку. В общей сложности было обнаружено 34 килограмма наркотиков.

Мужчину задержали прямо в пути. По версии следствия, он договорился с кураторами через мессенджер и стал звеном в межрегиональной цепочке поставок. Предварительно, наркотики предназначались для дальнейшего распространения через закладки.

Против задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее в Москве задержали 46-летнюю россиянку, оставившую в арендованном автомобиле косметичку с мефедроном. При обыске у женщины полицейские нашли девять свертков с наркотиками, три банковские карты и мобильный телефон. В ее квартире обнаружили пакеты с мефедроном, зип-пакеты, свертки, колбы и электронные весы.

