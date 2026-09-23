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23 сентября, 16:28

В мире

В Швеции женщина нашла более 24 тыс серебряных монет, копая червей

Фото: 123RF.com/stepanpopov

В Швеции женщина, перекапывавшая землю в поисках червей для рыбалки, обнаружила клад из более чем 24 тысяч серебряных монет. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на местное издание Raa.

Клад был найден на территории муниципалитета Седертелье. В его состав вошли около 24 100 серебряных монет и 144 предмета эпохи викингов и раннего Средневековья. Большинство находок выполнено из серебра, но встречаются и позолоченные изделия, а также несколько золотых вещей.

Обнаружившая клад женщина незамедлительно сообщила о находке официальным органам и соблюдала все требования законодательства. По данным Шведского управления национального наследия, клад отличается сохранностью и представляет исключительную историческую ценность.

Государство приняло решение выкупить находку, признанную крупнейшей в истории страны. За нее женщина получит 350 тысяч евро.

Ранее жительница Великобритании нашла в старой банке из-под печенья спрятанные ее мужем около 50 лет назад золотые монеты. Коробка стояла в мастерской и сначала показалась обычной. На ней лежали серебряные монеты, а под ними – 41 южноафриканский крюгерранд и 21 британский соверен. Монеты были в оригинальной упаковке вместе с документами о покупке.

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