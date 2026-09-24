США и Китай продлили договоренности по разрядке напряженности в торговле

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Делегации США и Китая согласились продлить договоренности, которые нацелены на разрядку напряженности между странами в вопросах торговли. Об этом сообщил телеканалу Fox News министр финансов США Скотт Бессент.

Он уточнил, что речь идет о соглашении, которое было заключено в Пусане в октябре 2025 года, когда президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о частичном снижении пошлин, продлении приостановки взаимных тарифов и отмене ряда торгово-экономических ограничений.

Изначально соглашение должно было завершиться 10 ноября, однако сторонам удалось договориться о его продлении до 10 января 2027 года, отметил Бессент.

В мае 2026 года Трамп вновь посетил Китай с официальным визитом. Вместе с ним в страну прилетели представители американского бизнеса и госсекретарь США Марко Рубио.

В ходе этой поездки американский президент провел переговоры с Си Цзиньпином. Китайский лидер отметил, что сотрудничество двух стран может принести пользу обеим сторонам, обратив внимание на то, что Пекин и Вашингтон должны быть партнерами.