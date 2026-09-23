ЦБ зафиксировал отказы банков принимать наличные у россиян

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Банк России фиксирует случаи, когда банки отказываются принимать у граждан наличные деньги. Об этом на Международном банковском форуме сообщил зампред регулятора Сергей Белов.

По его словам, некоторые подразделения кредитных организаций отказывают в приеме наличных платежей, объясняя это тем, что такие операции являются правом, а не обязанностью банка.

Белов назвал такую позицию неверной. Он напомнил, что, согласно статье, 140 ГК РФ рубль является законным платежным средством, обязательным к приему на всей территории России. Зампред ЦБ призвал банки обратить внимание на работу своих подразделений и прекратить подобную практику.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина указывала, что россияне за три недели открыли около 200 тысяч кошельков для цифрового рубля. При этом ранее в ЦБ ожидали, что к концу 2026 года число открытых кошельков составит около 60 тысяч. Указывается, что к платформе цифрового рубля уже подключены 36 кредитных организаций.

