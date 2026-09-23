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23 сентября, 16:52

Экономика

Россияне открыли 200 тысяч кошельков для цифровых рублей за три недели

Фото: ТАСС/ЕРА/SERGEI ILNITSKY

Россияне за три недели открыли около 200 тысяч кошельков для цифровых рублей. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По словам Набиуллиной, за три года пилотного проекта было открыто около 5 тысяч счетов, тогда как после запуска цифрового рубля интерес граждан оказался значительно выше. В ЦБ ожидали, что к концу 2026 года число открытых кошельков составит около 60 тысяч.

"Для первых трех недель это совсем не мало", – сказала глава регулятора.

Сейчас к платформе цифрового рубля подключены 36 кредитных организаций.

Банк России планирует расширять возможности цифрового рубля. В ближайших планах регулятора – запуск платежей без мобильного интернета. Для этого ЦБ вместе с российскими разработчиками защищенных сим-карт готовит специальное решение.

В перспективе регулятор намерен реализовать трансграничные платежи в цифровых рублях со странами, которые используют аналогичные системы.

Ранее директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров заявил, что подтвержденных регулятором мошеннических схем с использованием цифрового рубля на сегодняшний день не выявлено. С 1 сентября открыть цифровой кошелек можно через мобильные приложения крупнейших российских банков.

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