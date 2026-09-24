Сергей Собянин: началось строительство станции метро "Москворечье"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Москве приступили к строительству станции "Москворечье" Бирюлевской линии метро. Об этом в MAX сообщил Сергей Собянин.

Станция находится в районе Москворечье-Сабурово, территория которого ограничена руслом Москвы-реки, железнодорожными путями и большими магистралями. Такое расположение затрудняет транспортную связь с соседними территориями. По словам мэра, новая станция должна улучшить доступность района и укрепить транспортный каркас юга столицы.

На "Москворечье" предусмотрено два вестибюля с выходами на обе стороны Каширского шоссе и к жилым домам на улице Кошкина. Станция будет берегового типа: пути сделают в центре, а пассажирские платформы расположатся сбоку.

Как уточнил градоначальник, "Москворечье" станет девятой из десяти станций будущей Бирюлевской линии. На последней станции "Бирюлево" в настоящий момент готовят стройплощадку. Предполагается, что ветка будет связывать Большую кольцевую линию (БКЛ), Московское центральное кольцо (МЦК), Троицкую и Замоскворецкую линии, а также Павелецкое направление Московской железной дороги (МЖД).

Проходку на данном участке будут вести крупные щиты, диаметр которых достигает 10 метров. В 2027 году один щит отправится от "Москворечья" в сторону "Курьяново", второй – от "Луганской" в демонтажную камеру на станции "Москворечье".

По словам Собянина, участок от станции "ЗИЛ" до станции "Курьяново", предположительно, откроют в 2028 году. Второй участок – от "Курьяново" до "Бирюлево", включающий станцию "Москворечье", будет готов в 2029-м. Ожидается, что станцией "Москворечье" будут пользоваться 16 тысяч пассажиров в сутки.

После открытия Бирюлевской линии свыше миллиона жителей восьми районов будут иметь метро в пешей доступности. Мэр добавил, что к 2030 году веткой начнут пользоваться 165 тысяч москвичей в сутки. Ее ввод поспособствует разгрузке станций "Царицыно" и "Кленовый бульвар" на 30%, а станции "Технопарк" – на 15%. На линию выйдут новейшие отечественные поезда.

Ранее стало известно, что Люблинско-Дмитровская линия метро будет продлена на шесть километров от действующей конечной станции "Зябликово" до поселка городского типа Мисайлово. Проект предусматривает две новых станции: "Развилка" в одноименном поселке и "Володарское шоссе" на территории совхоза имени Ленина.

