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24 сентября, 10:49

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Москвичи выбрали 23 лучших мясных и рыбных продукта в магазинах

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Москвичи определили 23 победителя ежегодного конкурса "Московское качество" среди мясных, рыбных и птичьих продуктов, представленных в столичных магазинах. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Новые технологии управления".

В голосованиях проекта жители оставили почти 4 миллионов мнений о любимых торговых марках. В категории мясной продукции и продуктов из мяса птицы за победу боролся 71 финалист. Москвичи выбрали фаворитов в 12 номинациях, среди которых "Докторская" ГОСТ, "Брауншвейгская" ГОСТ, "Сервелат" ГОСТ, варено-копченый и сырокопченый бекон, сосиски, грудка и филе бедра индейки и курицы.

Также участники голосования отметили варено-копченую колбасу "Новомосковскую", свиные колбаски для жарки "Чоризо", копчено-вареный карбонад "Российский" и паштет из куриной печени с лисичками. Среди ремесленной продукции победило сырокопченое карпаччо из куриной грудки, а среди товаров локальных компаний – охлажденный полуфабрикат из филе куриной грудки в сливочно-пряном маринаде, готовый к запеканию.

В рыбной категории за победу боролся 81 претендент в 11 номинациях. Москвичи выбрали лучшие крабовые палочки, скумбрию холодного копчения, пресервы из сельди, натуральную лососевую икру, варено-мороженые креветки, слабосоленую форель и коктейль из морепродуктов в масле.

В других номинациях победителями стали филе белой рыбы в панировке "Дальневосточное" и паста "Антарктик-криль классический". Среди фермерских продуктов больше всего голосов получила охлажденная форель, а в категории "Сделано в Москве" – коктейль из морепродуктов в рассоле.

Ранее проект "Город заданий" вместе с департаментом торговли и услуг запустил новое задание. Горожанам предложили поделиться мнением о работе рыбных рынков "Москва – на волне". Чтобы принять участие, нужно прийти на одну из площадок, сделать в приложении селфи на фоне прилавка или элемента с логотипом пространства так, чтобы вывеска с названием рынка или отдела была отчетливо видна, а затем заполнить анкету.

Царская осетрина и стерлядь появились на рыбных рынках "Москва – на волне"

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