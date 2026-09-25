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25 сентября, 07:00

Происшествия

Восемь жителей Ульяновска пострадали при отражении атаки БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

При отражении массированной атаки беспилотников на Ульяновск пострадали восемь человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

"По взрослым: пятеро из них в средней степени тяжести, остальные – в легкой. Ребенок в состоянии средней степени тяжести", – уточнил глава региона.

Русских добавил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Все медслужбы были переведены в режим повышенной готовности, в больницах развернуты дополнительные коечные мощности.

Тем временем силы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку. Зафиксированы повреждения промышленной и гражданской инфраструктуры. На месте работают оперативные службы, создан оперативный штаб.

Губернатор призвал жителей соблюдать меры безопасности и не приближаться к обломкам беспилотников.

Ночью 25 сентября вражеские дроны также атаковали один из промышленных объектов на территории Пермского края. Предварительно, в результате атаки никто не пострадал. На месте работают экстренные и оперативные службы.

Ранее административные строения нефтебазы были повреждены в Кагальницком районе Ростовской области в результате падения обломков БПЛА. В результате воздушной атаки пострадавших не выявили, возгорания не последовало.

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