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25 сентября, 15:01

Происшествия

Задержан отец годовалого ребенка, отравившегося наркотиками на Ставрополье

Фото: stavropol.sledcom.ru

Задержан 43-летний житель Ставропольского края, чей сын был госпитализирован с острым отравлением наркотическими средствами. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

В отношении ранее судимого отца пострадавшего мальчика возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.

Кроме того, родителей ребенка намерены привлечь к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию.

Годовалый мальчик из станицы Лысогорской был доставлен в реанимацию больницы Георгиевска 12 сентября. По предварительным данным, наркотик, из-за которого отравился ребенок, оставил дома отец.

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