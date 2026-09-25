25 сентября, 15:01Происшествия
Задержан отец годовалого ребенка, отравившегося наркотиками на Ставрополье
Фото: stavropol.sledcom.ru
Задержан 43-летний житель Ставропольского края, чей сын был госпитализирован с острым отравлением наркотическими средствами. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
В отношении ранее судимого отца пострадавшего мальчика возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.
Кроме того, родителей ребенка намерены привлечь к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию.
Годовалый мальчик из станицы Лысогорской был доставлен в реанимацию больницы Георгиевска 12 сентября. По предварительным данным, наркотик, из-за которого отравился ребенок, оставил дома отец.