Скончался мужчина, раненный при покушении на Трампа в Пенсильвании в 2024 году

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Джим Копенхавер, пострадавший при покушении на президента США Дональда Трампа во время митинга в Пенсильвании в 2024 году, умер от осложнений после ранения. Об этом сообщил генеральный прокурор штата Пенсильвания Дэйв Сандей в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Politico со ссылкой на судебно-медицинскую экспертизу округа Аллегейни уточнило, что мужчина скончался в больнице Питтсбурга на 77-м году жизни. Во время покушения Копенхавер получил одно ранение в бицепс, а другая пуля застряла рядом с позвоночником, повредив нервы.

Президент США выразил соболезнования семье погибшего.

"Боже, благослови американского патриота и воина Джеймса Копенхавера и его невероятную семью. Пусть он покоится с миром", – написал Трамп в Truth Social.

К соболезнованиям в X присоединилась и фракция Республиканской партии в палате представителей США.

Покушение на Трампа произошло 13 июля 2024-го во время его выступления на митинге в Пенсильвании, когда он был только кандидатом в президенты США. Во время речи Трампа прозвучало несколько выстрелов, охрана быстро увела политика со сцены с окровавленным ухом. В результате случившегося погиб один человек, еще двое пострадали.

Секретная служба США ликвидировала подозреваемого. Федеральное бюро расследований страны установило личность злоумышленника, им оказался 20-летний мужчина из штата Пенсильвания.