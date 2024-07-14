Washington Post: один человек погиб на митинге Трампа, подозреваемый в стрельбе убит

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Подозреваемый в стрельбе на митинге бывшего президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания мертв. Один из участников мероприятия погиб, еще один получил тяжелые ранения. Об этом сообщает газета Washington Post.

Согласно заявлению окружного прокурора Батлера Ричарда Голдингера, Трамп пострадал от огнестрельного ранения, но находится в безопасности.

"Один из присутствовавших был убит, стрелок также мертв. Еще один человек пребывает в тяжелом состоянии", – рассказал он.

Секретная служба США подтвердила ликвидацию нападавшего на своей странице в социальной сети X.

Стрельба ранее раздалась на выступлении Трампа в городе Батлер в Пенсильвании. Через несколько минут после начала речи Трампа, внезапно раздались звуки, похожие на выстрелы, после чего находившийся на сцене политик приложил руку к уху и присел за трибуну.

Охрана окружила политика и вывела его со сцены, а сам Трамп успел поднять вверх кулак для своих сторонников, на что толпа отреагировала радостными криками.

Впоследствии пресс-секретарь Трампа подтвердил, что политик находится в порядке и проходит медосмотр в местном медицинском учреждении.

