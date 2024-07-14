NBС: Трамп проходит медосмотр после стрельбы на митинге в Пенсильвании

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Экс-президент США Дональд Трамп после инцидента со стрельбой на предвыборном митинге проходит обследование в местном медицинском учреждении, с ним все в порядке. Об этом заявил его пресс-секретарь Стивен Чунг, передает телеканал NBС.

По словам Чунга, Трамп "благодарит правоохранительные органы и службы экстренного реагирования за их быстрые действия во время этого отвратительного акта". На данный момент с политиком все в порядке, он проходит обследование в местном медицинском учреждении.

Чунг пообещал предоставить дополнительную информацию позже.

Секретная служба США выясняет все обстоятельства стрельбы, стрелявшего разыскивают. На данный момент не известно, сколько было нападавших и откуда были произведены выстрелы.

Стрельба ранее раздалась на выступлении Трампа в Пенсильвании. Через несколько минут после начала речи Трампа, внезапно раздались звуки, похожие на выстрелы, после чего находившийся на сцене политик приложил руку к уху и присел за трибуну.

Охрана окружила политика и вывела его со сцены, а сам Трамп успел поднять вверх кулак для своих сторонников, на что толпа отреагировала радостными криками.

