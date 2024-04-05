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Состояние губернатора Мурманской области после нападения оценивается как тяжелое
Фото: ТАСС/POOL/Рамиль Ситдиков
Глава Мурманской области Андрей Чибис находится в реанимации после нападения, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом сообщил главный врач Апатитско-Кировской центральной городской больницы Юрий Ширяев.
"Состояние тяжелое, он в реанимации. Ему очень сильно повезло, что не задета аорта", – приводит его слова оперштаб Мурманской области в телеграм-канале.
На данный момент операция завершена, дальнейшее лечение политика будет проходить в реанимации.
Чибис получил ранение в живот после встречи в Апатитах с местными жителями. На выходе из ДК к нему подбежал мужчина и нанес ножевое ранение. Политика госпитализировали из Апатитов в Кировск.
По подозрению в нападении на политика был задержан житель Апатитов Александр Быданов. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что мужчина ранее привлекался по статье за причинение вреда здоровью.