Состояние губернатора Мурманской области после нападения оценивается как тяжелое

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Глава Мурманской области Андрей Чибис находится в реанимации после нападения, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом сообщил главный врач Апатитско-Кировской центральной городской больницы Юрий Ширяев.

"Состояние тяжелое, он в реанимации. Ему очень сильно повезло, что не задета аорта", – приводит его слова оперштаб Мурманской области в телеграм-канале.

На данный момент операция завершена, дальнейшее лечение политика будет проходить в реанимации.

Чибис получил ранение в живот после встречи в Апатитах с местными жителями. На выходе из ДК к нему подбежал мужчина и нанес ножевое ранение. Политика госпитализировали из Апатитов в Кировск.

По подозрению в нападении на политика был задержан житель Апатитов Александр Быданов. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что мужчина ранее привлекался по статье за причинение вреда здоровью.