04 апреля, 23:49Происшествия
Врачи сообщили, что угрозы для жизни мурманского губернатора Чибиса нет
Фото: ТАСС/POOL/Максим Блинов
Угрозы для жизни губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после нападения нет, сообщает РИА Новости.
В пресс-службе главы региона рассказали, что в момент госпитализации после нападения Чибис был в сознании.
"Врачи госпитализировали Андрея Владимировича сразу после нападения, он был в сознании, держался мужественно, пока находится в операционной", – говорится в сообщении.
Напавшего на Чибиса задержал росгвардеец. Уточняется, что во время встречи с жителями в Апатитах у губернатора была охрана.
Андрей Чибис получил ранение в живот после встречи в Апатитах с местными жителями. На выходе из ДК к нему подбежал мужчина и нанес ножевое ранение. Политика госпитализировали из Апатитов в Кировск.
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