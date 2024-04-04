Врачи сообщили, что угрозы для жизни мурманского губернатора Чибиса нет

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Угрозы для жизни губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после нападения нет, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе главы региона рассказали, что в момент госпитализации после нападения Чибис был в сознании.

"Врачи госпитализировали Андрея Владимировича сразу после нападения, он был в сознании, держался мужественно, пока находится в операционной", – говорится в сообщении.

Напавшего на Чибиса задержал росгвардеец. Уточняется, что во время встречи с жителями в Апатитах у губернатора была охрана.

Андрей Чибис получил ранение в живот после встречи в Апатитах с местными жителями. На выходе из ДК к нему подбежал мужчина и нанес ножевое ранение. Политика госпитализировали из Апатитов в Кировск.