04 апреля, 23:20Происшествия
Губернатор мурманской области Чибис ранен в результате нападения в Апатитах
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ранение в живот после встречи в Апатитах с местными жителями. Об этом со ссылкой на пресс-службу губернатора сообщает РИА Новости.
"На выходе из ДК подбежал к нему мужчина и нанес ножевое ранение", – рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что сейчас Чибиса госпитализировали из Апатитов в Кировск. Политик находится в операционной.
Мужчину, напавшего на губернатора, задержали, детали произошедшего уточняются.
Ранее сообщалось, что взрывное устройство было обнаружено под автомобилем бывшего советника главы МВД ЛНР, заместителя ректора Луганского государственного университета имени Владимира Даля и военного эксперта Виталия Киселева. Мужчина не пострадал.
Врио главы МВД ЛНР пострадал после взрыва в центре Луганска