Губернатор мурманской области Чибис ранен в результате нападения в Апатитах

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ранение в живот после встречи в Апатитах с местными жителями. Об этом со ссылкой на пресс-службу губернатора сообщает РИА Новости.

"На выходе из ДК подбежал к нему мужчина и нанес ножевое ранение", – рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что сейчас Чибиса госпитализировали из Апатитов в Кировск. Политик находится в операционной.

Мужчину, напавшего на губернатора, задержали, детали произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось, что взрывное устройство было обнаружено под автомобилем бывшего советника главы МВД ЛНР, заместителя ректора Луганского государственного университета имени Владимира Даля и военного эксперта Виталия Киселева. Мужчина не пострадал.