Взрывное устройство нашли под машиной экс-советника главы МВД ЛНР Киселева – СМИ

Фото: vk.com/Виталий Киселев

Взрывное устройство было обнаружено под автомобилем бывшего советника главы МВД ЛНР, заместителя ректора Луганского государственного университета имени Владимира Даля и военного эксперта Виталия Киселева. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.

"Такой факт имел место", – отметил собеседник агентства.

На данный момент на месте происшествия задействованы профильные службы. Сам Киселев, по информации силовых структур, не пострадал.

Аналогичный инцидент произошел 15 мая 2023 года в центре Луганска. Тогда, по данным СМИ, скончался один человек, еще восемь пострадали, в том числе и врио министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Игорь Корнет.

Экс-советник Корнета, военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев сообщал, что Корнета поместили в искусственную кому по рекомендациям врачей.

Министр здравоохранения республики Наталия Пащенко после этого уточняла, что Корнет перенес полосную операцию, а после выхода из наркоза находился в стабильном состоянии.

Следственный комитет по ЛНР возбудил уголовное дело по факту покушения на жизнь врио главы МВД ЛНР после этого инцидента.



Врио главы МВД ЛНР пострадал после взрыва в центре Луганска