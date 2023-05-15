Один человек погиб, трое пострадали при покушении на врио главы МВД ЛНР в Луганске

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Прохожий погиб при покушении на врио главы МВД Луганской Народной Республики Игоря Корнета в центре Луганска, трое его охранников находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным полиции, погибший гражданский в момент взрыва проходил мимо барбершопа.

Как сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, врио МВД ЛНР Игорь Корнет выжил после покушения, его состояние оценивается как стабильное.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в барбершопе в центре Луганска в час пик.

Журналисты выяснили, что взрыв прогремел в барбершопе рядом с государственной телерадиокомпанией и в 500 метрах от здания правительства и парламента республики. Все профильные ведомства, в том числе МЧС, прибыли на территорию происшествия.

В правоохранительных органах сообщили, что Корнет получил сильные травмы, сейчас он находится в реанимации.

Кадры второго взрыва в Луганске появились в Сети