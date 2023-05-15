Врио главы МВД ЛНР пострадал после взрыва в центре Луганска – СМИ

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Временно исполняющий обязанности министра внутренних дел ЛНР Игорь Корнет получил ранения в результате взрыва в центре Луганска, где произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС.

В правоохранительных органах региона рассказали, что Корнет получил сильные травмы после взрыва. Сейчас он находится в реанимации.

В свою очередь, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что после взрыва в Луганске травмы получили пять мирных жителей.

"По предварительным данным, в результате подрыва в центре Луганска пять раненых, из них трое тяжелых", – написал он в своем телеграм-канале.

О том, что в центре Луганска прогремел взрыв, ранее рассказал врио главы ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, детонация произошла в час пик на улице Демехина.

Все профильные ведомства, в том числе МЧС, прибыли на территорию происшествия.

СМИ выяснили, что взрыв прогремел в барбершопе рядом с государственной телерадиокомпанией и в 500 метрах от здания правительства и парламента республики. Сейчас территория ЧП оцеплена. Там работают экстренные службы, саперы с собаками и взрывотехники.