В Турции объяснили снижение закупок газа РФ высокой стоимостью

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Сокращение закупок турецкой стороной природного газа у России связано с высокой ценой, а не с политикой. С таким заявлением выступил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар, его слова приводит Turkiye Today.

"Россия очень дорогая. Из-за чрезвычайной дороговизны газа не остается другого выбора, кроме как искать альтернативу: либо альтернативные газопроводы, более дешевый и конкурентный газ или же альтернативное топливо", – пояснил министр.

Байрактар уточнил, что Турция не собирается отказываться от закупок российского газа. Однако он предупредил, что тенденция на замену его более дешевыми аналогами может сохраняться в ближайшие годы.

Ранее СМИ сообщали о том, что США предложили в ближайшее время возобновить поставки российского газа в Европу по трубопроводам, идущим транзитом через Украину. Схема предполагает продажу российского газа через американского посредника, чтобы обойти европейские санкции.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что возобновление поставок российского газа в Европу через территорию Украины сейчас невозможно. По его словам, об этом свидетельствует "положение дел на земле".