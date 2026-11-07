Мокрый снег и до минус 1 градуса прогнозируется в Москве 7 ноября

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Облачная погода с прояснениями и местами небольшие осадки в виде мокрого снега ожидаются в столице в субботу, 7 ноября. На дорогах возможна гололедица, информирует Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от плюс 1 до минус 1 градуса, по области – от плюс 2 до минус 3 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до минус 2 градусов, а в Подмосковье – до минус 5 градусов.

Первый снег, выпавший в Московском регионе, окончательно растает в начале следующей недели. В четверг, 5 ноября, высота снежного покрова в столице составляла не более 0,5 сантиметра, в Подмосковье – 1 сантиметр.

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы повысили температуру в системе отопления в связи с похолоданием. В настоящее время температура теплоносителя составляет 82–84 градуса, что соответствует среднесуточной температуре наружного воздуха.