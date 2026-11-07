Войска Ирана сбили американский беспилотник над островом Кешм

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Вооруженные силы Ирана перехватили и уничтожили американский беспилотник MQ-9 в небе над островом Кешм на юге страны. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.

Дрон США был сбит системой противовоздушной обороны. Другие подробности инцидента пока не приводятся.

В ночь на 7 ноября на острове Кешм прогремело несколько взрывов. По информации СМИ, на остров упали две ракеты, летевшие со стороны Персидского залива.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил о возможной подготовке США к ядерному удару по Ирану. По его утверждению, администрация президента США Дональда Трампа может пойти на такой шаг под давлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.