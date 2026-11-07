Парламент Парагвая объявил импичмент президенту Пенье

Фото: AP Photo/Richard Drew

Палата сенаторов конгресса Парагвая объявила импичмент президенту страны Сантьяго Пенье из-за скандала вокруг банка Ueno Bank, в котором оказались заморожены счета около 3 миллионов клиентов. Трансляция заседания велась на YouTube-канале верхней палаты.

За вынесение обвинительного приговора проголосовали 44 сенатора, один отсутствовал. Таким образом, Пенья признан виновным в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей, он будет отстранен от должности президента.

Ранее СМИ сообщали, что палата представителей конгресса США собирается на следующей неделе голосовать по вопросу импичмента главы Пентагона Пита Хегсета. Инициатором голосования выступит республиканец Томас Мэсси.

На фоне этих сообщений президент США Дональд Трамп заявил, что намерен сохранить Хегсета на посту министра обороны. Он признал, что получает звонки от людей, недовольных работой Хегсета, однако отметил, что не понимает причин их претензий.