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05 ноября, 15:51

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CNN: голосование по импичменту главы Пентагона пройдет на следующей неделе

Палата представителей США планирует импичмент главы Пентагона – СМИ

Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta

На следующей неделе Палата представителей конгресса США собирается голосовать по вопросу импичмента главы Пентагона Пита Хегсета. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в Республиканской партии, передает News.ru.

По данным СМИ, инициатором голосования выступит республиканец Томас Мэсси. Он намерен поставить вопрос на голосование, когда конгресс соберется на следующей неделе.

При этом многочисленные источники телеканала в Республиканской партии ожидают, что голосование завершится успешно. Республиканцы считают, что Хегсет переоценил возможности США в конфликте с Ираном, а атаки не давали ожидаемого результата.

Согласно прогнозам, на промежуточных выборах в США демократы могут занять 259 мест в Палате представителей конгресса. Республиканцам отводят 176 мест. По версии политологов, уже на следующих выборах демократы могут проиграть, если займутся борьбой с американским лидером Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском, а не запросами избирателей.

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