Демократы могут получить наибольшее с 1993 года число мест в палате представителей в США

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Демократы могут получить 259 мест в палате представителей конгресса США по итогам промежуточных выборов. Такой прогноз приводит телеканал NBC News.

Республиканцам, по подсчетам канала, достанутся 176 кресел. При этом пока у демократов 242 места, у республиканцев – 151. Чтобы получить большинство и фактически контролировать конгресс, одной из партий необходимо 218 мест.

Если прогноз подтвердится, демократы получат наибольшее число мест за более чем 30 лет. В конгрессе созыва 1993–1995 годов у них было 258 мандатов.

Вместе с тем демократическая партия может уступить на следующих выборах, если сосредоточится на борьбе с президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском, а не на запросах избирателей. Об этом в беседе с News.ru рассказал политолог Юрий Светов.

Он предложил два варианта: работа над проблемами американцев, голосовавших против политики Трампа, либо привычные политические игры – импичмент президенту, отставка главы Пентагона Пита Хегсета и преследование Маска по обвинениям в коррупции.

Отдельно Светов высказался о поддержке Украины. Прежнего уровня помощи, на который рассчитывали президент Украины Владимир Зеленский и его команда, не будет: у Соединенных Штатов сейчас нет таких возможностей. Часть поставок при этом сохранится.

По его словам, оппонентам республиканцев в первую очередь предстоит найти человека, который будет представлять партию на выборах через два года. Внешняя политика прежде всего находится в ведении президента, и глава государства может находить способы обойти инициативы конгресса.

В Штатах 3 ноября прошли промежуточные выборы, на которых граждане избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. По прогнозам экспертов, демократы получат контроль над палатой представителей и сенатом.

Поражение республиканцев Трамп связал с войной с Ираном и подорожанием топлива. По словам американского лидера, он готов к конструктивному сотрудничеству с демократами, если те не выберут деструктивный курс.