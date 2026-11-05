Медведев заявил, что поражение республиканцев на выборах в США не отразится на России

Фото: kremlin.ru

Поражение Республиканской партии на выборах в конгресс США пока никак не скажется на России. Об этом зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

"Нас по-крупному интересуют две вещи: украинский конфликт и санкции", – написал он.

По украинскому направлению с нынешней американской администрацией идут довольно полезные консультации, но не более того, считает политик.

С его слов, президент Украины Владимир Зеленский и раньше не слишком прислушивался к главе Белого дома Дональду Трампу: полагался на европейских союзников, которые "засыпали его деньгами на войну", и, по выражению Медведева, "беззастенчиво хамил" Трампу. Теперь украинский лидер и вовсе будет игнорировать ослабевшего президента США, указал зампред Совбеза.

Трамп, допускает Медведев, мог бы отключить систему спутниковой связи Starshield, перестать делиться данными разведки и создать Киеву другие неприятности, однако вряд ли пойдет на это: лишнее противостояние с демократами ему ни к чему. Маховик импичмента будет раскручиваться при любом раскладе, а сильный Трамп "синей волне" не нужен, пояснил он.

С санкциями ситуация сложнее, уточнил Медведев. Демократы грозились вернуть более активную поддержку Киева, но проводить ее придется через закон, связанный с покойным сенатором Линдси Грэмом (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), а это усилит позиции Трампа. Введение "адских санкций", не исключает зампред Совбеза, может стать результатом торга – ограничения в обмен на отказ от импичмента.

Такой сценарий вызовет новую волну роста цен на нефть и крики недовольных у бензоколонок в США, а также серьезно испортит отношения с Кремлем, которые Трамп записывает себе в актив. Выбор для главы Белого дома будет крайне непростым – легче, по мнению Медведева, пожертвовать кем-то вроде военного министра Пита Хегсета. Кроме того, Трампу нужно прилично завершить войну с Ираном, ставшую, как считает российский политик, очевидной причиной тяжелейшего поражения "истощенных Слонов".

В целом ситуация непредсказуема даже для Трампа, полагает Медведев: тот будет ситуативно реагировать на возникающие проблемы, с упорством применяя вето. России же, заключил он, следует, невзирая на выборы в далеких США, "качественно делать одно дело: громить врага на поле боя до полной победы".

3 ноября в Штатах прошли промежуточные выборы, на которых граждане избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. По прогнозам экспертов, демократы получат контроль над палатой представителей и сенатом.

Поражение республиканцев Трамп связал с войной с Ираном и подорожанием топлива. Он готов к конструктивному сотрудничеству с демократами, если те не выберут деструктивный курс.