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04 ноября, 15:27

Политика

Песков назвал возможное противодействие конгресса Трампу внутренним делом США

Фото: kremlin.ru

Возможное препятствие конгресса инициативам американского президента Дональда Трампа после промежуточных выборов является исключительно внутренним делом США. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в комментарии для телеграм-канала "Юнашев Live".

По словам политика, Москва надеется, что глава Белого дома продолжит свои миротворческие усилия.

"Президент Трамп продолжает свои полномочия. Мы искренне рассчитываем на то, что он продолжит и свои миротворческие усилия. Есть наработки. Скоро совсем будет очередной раунд трехсторонних переговоров", – сказал пресс-секретарь российского лидера.

Песков также отметил успешные миротворческие и гуманитарные усилия первой леди США Меланьи Трамп.

3 ноября в Соединенных Штатах прошли промежуточные выборы, на которых граждане избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. Эксперты прогнозируют, что демократы получат контроль над палатой представителей и сенатом.

Трамп удивился таким результатам и признался, что рассчитывал, что республиканцы лучше выступят на выборах. Тем не менее он готов признать итоги голосования и работать с представителями Демократической партии.

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