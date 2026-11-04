Трамп заявил, что готов принять итоги выборов и сотрудничать с демократами

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Президент США Дональд Трамп заявил, что готов признать результаты промежуточных выборов в конгресс и работать с представителями Демократической партии. Об этом он рассказал в интервью The New York Times.

"Я абсолютно точно готов признать эти результаты. Мы будем работать с демократами, и мы будем с нетерпением ждать начала сотрудничества с ними", – отметил глава Белого дома.

Промежуточные выборы в конгресс прошли в Соединенных Штатах 3 ноября. Избиратели выбирали всех 435 конгрессменов, а в сенате – 35 из 100 законодателей.

Эксперты оценивают вероятность перехода контроля над палатой представителей США от Республиканской к Демократической партии в 84%. В таком случае Трамп не сможет беспрепятственно проводить свою политику до конца президентского срока.

Демократы впервые с 1988 года побеждают на выборах в сенат США от Техаса. Кроме того, сенаторы-демократы Джон Хикенлупер и Бен Рэй Лухан добились переизбрания в сенат США от штатов Колорадо и Нью-Мексико соответственно.