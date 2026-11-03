Трамп заявил, что мог бы стать премьером Израиля, если бы переехал в эту страну

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его рейтинг одобрения в Израиле составляет 99%, и допустил, что мог бы стать премьер-министром государства, если бы переехал туда. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

"Я номер один. У меня в Израиле рейтинг одобрения составляет 99%. Можете в это поверить?" – сказал Трамп.

Он добавил, что если американцы когда-нибудь от него устанут, то он переедет в Израиль и станет премьер-министром.

По словам главы Белого дома, его рейтинг одобрения в Израиле является самым высоким за всю историю страны.

Ранее Трамп заявил, что хотел бы снова баллотироваться, если бы закон это разрешал. Американский президент напомнил, что на посту президента у него остаются два года. По его оценке, этого времени достаточно, чтобы многое сделать.