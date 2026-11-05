В РСТ заявили об отсутствии обращений от россиян после ДТП в Турции

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Туристы из России не обращались к туроператорам и в страховые компании после ДТП в турецкой провинции Аксарай. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии.

Автобус опрокинулся на автодороге Аксарай – Невшехир 5 ноября. В момент аварии в нем находились туристы из Бразилии, Коста-Рики и с Тайваня. В результате ЧП пострадали не менее 16 человек, 2 из которых находятся в тяжелом состоянии.

В РСТ подчеркнули, что на данный момент подтвержденной информации о наличии организованных российских туристов среди пострадавших нет. Из застрахованных россиян в сервисные центры никто не обращался.

Ранее авария с участием автобуса в Турции произошла на трассе Ыспарта – Бейшехир. Транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось. Предварительно, пострадали 45 человек. При этом россиян среди пассажиров не было.

