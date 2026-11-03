Hürriyet: 45 человек пострадали в ДТП с автобусом на юго-западе Турции

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На юго-западе Турции произошло ДТП с автобусом маршрута Анталья – Ыгдыр, в котором пострадали 45 человек. Об этом сообщает газета Hürriyet.

По данным издания, на трассе Ыспарта – Бейшехир междугородний пассажирский автобус опрокинулся в кювет. ДТП произошло около 02:00 по местному времени в районе уезда Хююк, примерно в 20 километрах от Бейшехира. Предварительно, водитель потерял управление.

"Около 40 пострадавших получили легкие травмы. Всех 45 пострадавших доставили в больницы на машинах скорой помощи", – говорится в сообщении.

В настоящее время по факту аварии идет расследование.

Ранее в Египте столкнулись автобус и грузовик с песком. Авария произошла на 95-м километре трассы Рас – Гариб. В результате погибли несколько человек, еще более 20 пострадали. Четверо россиян получили легкие травмы. СМИ писали, что полиция задержала водителя грузового транспорта.