CNC: электрический гиперкар BYD попал в ДТП на трассе на скорости около 500 км/ч

Фото: carnewschina.com

Электрический гиперкар Yangwang U9 Xtreme, выпущенный китайской компанией BYD, попал в серьезное ДТП в Китае. Это произошло на закрытом треке, когда пилот, по предварительной информации, пытался разогнаться до рекордных 500 километров в час, сообщает портал CarNewsChina (CNC).

Автомобиль ушел с траектории и врезался в защитный барьер. Удар оказался настолько сильным, что задний мост у машины оторвало полностью, а кузов получил серьезные повреждения. Сам водитель при этом не пострадал и выбрался из салона без посторонней помощи.

Авария произошла незадолго до запланированных заездов в ОАЭ, где в ноябре этого года гиперкар должен был преодолеть отметку в 500 километров в час. Представители бренда пока не прокомментировали, как произошедшее повлияет на график подготовки к предстоящему заезду в ОАЭ.

Стоимость автомобиля составляет 3 миллиона долларов. Полноприводный суперкар получил силовую установку мощностью 3 019 лошадиных сил, построенную на базе 1 200-вольтовой архитектуры, а также специальный аэродинамический обвес.

Ранее ДТП с участием двух автомобилей, одним из которых является машина марки Ferrari, произошло на Большой Пироговской улице в Москве. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Пострадавших в результате аварии нет. Ущерб городу компенсируют в соответствии с законодательством.