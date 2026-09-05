05 сентября, 17:08Происшествия
ДТП с участием Ferrari произошло в центре Москвы
По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Ущерб городу будет компенсирован в соответствии с законодательством.
При этом, как уточнило ведомство, пострадавших в результате аварии нет. На месте работают оперативные службы. Движение не затруднено.
Ранее легковой автомобиль и два грузовика столкнулись на 103-м километре МКАД. Предварительно, водитель легковушки на скорости резко перестроился и врезался в грузовики. В результате аварии никто не пострадал.