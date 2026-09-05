ДТП с участием Ferrari произошло в центре Москвы

ДТП с участием двух автомобилей, одним из которых является машина марки Ferrari, произошло на Большой Пироговской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Ущерб городу будет компенсирован в соответствии с законодательством.

При этом, как уточнило ведомство, пострадавших в результате аварии нет. На месте работают оперативные службы. Движение не затруднено.

Ранее легковой автомобиль и два грузовика столкнулись на 103-м километре МКАД. Предварительно, водитель легковушки на скорости резко перестроился и врезался в грузовики. В результате аварии никто не пострадал.

