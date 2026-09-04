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На юге Москвы произошло ДТП с участием поливальной машины и автобуса коммерческого перевозчика. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Авария случилась около 07:55 на улице Борисовские Пруды в районе дома 18, корпуса 1. Известно, что автобус 770-го маршрута обслуживает ООО "Стартранс".

В отношении коммерческого перевозчика будет проведена служебная проверка. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

По информации от перевозчика, пострадавших в результате ДТП нет. В настоящее время движение в этом районе затруднено на 1,5 километра. Заняты 2 полосы из 4 в сторону области.

Ранее на внешней стороне 107-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. В результате одна из машин опрокинулась.

До этого массовая авария с участием четырех автомобилей произошла в районе дома 150 на Варшавском шоссе столицы. В связи с ДТП движение в сторону области было затруднено на 2,8 километра.