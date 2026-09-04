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04 сентября, 08:23

Общество

В Цюрихе прошла 36-я церемония вручения Шнобелевской премии

Фото: AP/Robert F. Bukaty

В Цюрихе состоялась 36-я церемония вручения Шнобелевской премии, которую присуждают за необычные научные исследования. Среди отмеченных работ – исследования, посвященные питательной ценности молока тараканов, аэродинамике сморкания и писсуарам, которые не создают брызг, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал Improbable Research.

Премию по биомеханике получили ученые под руководством Матильды Бриндл из Оксфорда: они установили, что поцелуи появились у предков приматов примерно 20 миллионов лет назад.

В области экономики наградили исследователей из США, Мексики и Канады. Они пришли к выводу, что представители высшего класса чаще нарушают правила и похищают конфеты у детей. Еще одну премию присудили за исследование, показавшее, что молоко тараканов примерно в три раза питательнее коровьего.

Японский ученый Токуджи Унно получил награду по медицине за работу об аэродинамике сморкания. Премию по физике разделили авторы разработки писсуаров, предотвращающих появление брызг, а в области технологий отметили использование комариных хоботков в 3D-печати.

Премию мира вручили за исследование предпочтения жестокости друзей. В области почвоведения наградили проект, в рамках которого ученые закопали тысячу одинаковых трусов в 25 странах, чтобы изучить состояние почв.

Впервые за всю историю премии церемонию провели за пределами США. Мероприятие перенесли в Швейцарию на фоне ужесточения американской визовой политики, так как в прошлом году часть победителей не смогла приехать на церемонию.

В 2025 году японские ученые получили Шнобелевскую премию по биологии за исследование защитных свойств черно-белых полосок на теле животных. Они установили, что "зебровый" камуфляж помогает защищаться от насекомых.

Ранее на портале "Russpass. Бизнес" начался прием заявок на премию правительства Москвы "Путеводная звезда". Конкурс проводится с 1999 года, в этом году победителей определят в 36 номинациях (18 новых), заявки принимаются до 9 октября, итоги подведут в декабре.

Среди новых номинаций – "Лучшее деловое событие в сфере туризма", "Лучший объект промышленного туризма", "Лучший водно-термальный комплекс" и "Лучшее цифровое решение".

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