Машина опрокинулась после столкновения на 107-м километре МКАД

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На внешней стороне 107-го километра МКАД произошло массовое ДТП с участием нескольких автомобилей. Одна из машин опрокинулась, сообщает столичный Дептранс.

На месте аварии работают экстренные службы. Специалисты выясняют причины случившегося и уточняют данные о пострадавших.

Движение в районе ДТП серьезно затруднено, для проезда доступна лишь одна полоса из пяти. Водителей просят быть внимательнее и по возможности выбирать альтернативные пути.

Ранее на Варшавском шоссе у дома 150 в Москве столкнулись четыре автомобиля. Движение в сторону области было затруднено на 2,8 километра. Также на место происшествия оперативно прибыли службы для выяснения всех обстоятельств.