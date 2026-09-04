04 сентября, 08:44Происшествия
Машина опрокинулась после столкновения на 107-м километре МКАД
Фото: 123RF.com/foottoo
На внешней стороне 107-го километра МКАД произошло массовое ДТП с участием нескольких автомобилей. Одна из машин опрокинулась, сообщает столичный Дептранс.
На месте аварии работают экстренные службы. Специалисты выясняют причины случившегося и уточняют данные о пострадавших.
Движение в районе ДТП серьезно затруднено, для проезда доступна лишь одна полоса из пяти. Водителей просят быть внимательнее и по возможности выбирать альтернативные пути.
Ранее на Варшавском шоссе у дома 150 в Москве столкнулись четыре автомобиля. Движение в сторону области было затруднено на 2,8 километра. Также на место происшествия оперативно прибыли службы для выяснения всех обстоятельств.