Агентство "Москва": скончался попавший в ДТП на проспекте Мира водитель такси

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Водитель автомобиля такси Skoda скончался в ДТП с микроавтобусом Peugeot на проспекте Мира. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, авария произошла возле дома 123. Предварительно, у водителя легковушки случился инсульт, что могло стать причиной столкновения.

Авария произошла на проспекте Мира вечером 1 сентября. На месте ДТП работают сотрудники оперативных служб города. Движение в сторону центра затруднено.

Ранее три человека погибли после столкновения грузовика, легкового автомобиля и автобуса в Мясниковском районе Ростовской области.

По информации правоохранителей, на 19-м километре трассы "Россия" водитель грузового авто Volvo наехал на металлический барьер, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Chery, а после – с автобусом Yutong. После удара машины загорелись.

