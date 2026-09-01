NYP: вице-президент Bank of America погибла при атаке с ножом на Таймс-сквер

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Вице-президент американского банковского гиганта Bank of America Эрин Пьяченти погибла в результате нападения с ножом на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Об этом сообщила газета New York Post.

Во время инцидента неизвестная женщина атаковала прохожих кухонными ножами. После этого мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что погибла одна из жертв злоумышленницы.

"Эрин Пьяченти была сотрудницей Bank of America. Работала вице-президентом по отбору деловых партнеров и урегулированию конфликтов", – указала газета.

По данным СМИ, девушка получила ранение в живот.

Ранее в Чикаго неизвестный открыл огонь по группе людей, ранив шестерых человек. Мужчина проезжал мимо толпы на автомобиле и внезапно начал стрелять. Ранения получили две женщины и четверо мужчин в возрасте от 33 до 46 лет.

